Разбивший трофей Ферстаппена Норрис рассказал, нужно ли менять процедуру празднования

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что не видит необходимости менять процедуру чествования гонщиков, поднимающихся на подиум. Соответствующий вопрос Ландо задали после того, как он, открывая бутылку, ударил дном по первой ступеньке подиума, на которой стоял трофей победителя Макса Ферстаппена («Ред Булл»). В результате награда упала со ступеньки и разбилась. Это случилось на Гран-при Венгрии.

«Для этого нет причин. Просто в следующий раз я буду немного осторожнее. Теперь в такой ситуации я отодвину трофеи в сторону и продолжу», — приводит слова Норриса Racingnews365.

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Ранее Норрис объяснился за свои шутки после того, как разбил трофей Ферстаппена.