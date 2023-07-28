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Берман выиграл квалификацию Формулы-2 в Бельгии, Вести — второй, Мартинс — третий

В Бельгии завершилась квалификация Формулы-2, победителем которой стал британец Оливер Берман. Лидер общего зачёта Фредерик Вести показал второй результат, третьим стал Виктор Мартинс.

Отметим, что Тео Пуршер показал лишь пятое время.

Формула-2. Этап в Бельгии. Квалификация:

1. Оливер Берман («Према Рейсинг») — 2:05,736

2. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +0,463.

3. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +1,703.

4. Зейн Мэлоуни («Родин Карлин») +2,061.

5. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +3,300.

6. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +3,318.

7. Ральф Бошунг («Кампос Рейсинг») +3,805.

8. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +4,082.

9. Рихард Версхор («Ван Амерсфут Рейсинг») +4,173.

10. Джехан Дарувала («МП Моторспорт») +4,248.