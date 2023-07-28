Риккардо высказался об ошибке, из-за которой он стал 19-м в квалификации

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо («Альфа Таури»), показавший 19-е время в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1, поделился впечатлениями от хода гонки и её результата.
«Разочаровывает удаление моего времени круга из-за нарушения границ трассы в четвёртом повороте. Я пытался пройти поворот «О Руж» на полном газу, думал, что это возможно, но я отклонился от хорошей траектории, и мне пришлось поднять ногу с педали газа, чтобы попытаться остаться на трассе, но при этом меня ещё и занесло. Как только я преодолел бордюр четвёртого поворота, я понял, что, вероятно, мне конец. Я попытался оставить это позади и продолжить круг – у вас есть представление, но вы никогда не знаете, ошиблись ли вы, поэтому я, очевидно, продолжал бороться. Я думал, что это возможно, но это было не совсем так.
Наша позиция в квалификации меня огорчает перед воскресеньем, но, к счастью, завтра у нас есть ещё один шанс. Очевидно, я не люблю делать ошибки, но в целом у нас всё хорошо. Я оставлю это позади и извлеку из этого уроки, потому что есть много того, чем можно вдохновиться», — приводит слова Риккардо официальный сайт «Альфа Таури».
- 28 июля 2023
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