Макс Ферстаппен высказался о победе в квалификации Гран-при Бельгии и своём штрафе

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал лучший результат в квалификации Гран-при Бельгии.
«Очень плотная была борьба во втором сегменте. Трасса быстро сохла, нужна была уверенность, чтобы атаковать, и нам удалось в итоге пройти. Даже в финале второй сектор оставался сырым, но необходимо было рискнуть, чтобы побороться за поул. И мы снова показали, на что способны.
Год назад наше наказание было ещё серьёзнее, чем в этом, но мы всё равно прорвались. Так что надеюсь, что в этот раз получится так же. Для меня это место — как второй дом, и я рад видеть столько болельщиков на трибунах, несмотря на дождь», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Напомним, Ферстаппен потеряет пять позиций из-за штрафа и будет стартовать в гонке шестым.
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