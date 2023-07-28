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Магнуссен потеряет три позиции на решётке за блокировку Леклера

Магнуссен потеряет три позиции на решётке за блокировку Леклера
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По решению судей датский гонщик Кевин Магнуссен («Хаас») получил наказание за блокировку пилота «Феррари» Шарля Леклера в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1. Магнуссен оштрафован на три позиции в стартовой решётке, опустившись на 16-ю позицию.

Магнуссен выехал за пределы трассы в девятом повороте и задел стену, после чего вернулся на сухую траекторию. Датчанин до 16-го поворота не уступал дорогу Леклеру, находившемуся на быстром круге.

Согласно объяснению Магнуссена, гонщик посчитал опасным съезжать с траектории на мокрую часть трассы. Судьи же установили, что команда не предупредила его заранее и просила ехать быстро, чтобы успеть на ещё один быстрый круг.

Ранее стало известно, что на пять позиций в стартовой решётке будет оштрафован показавший лучшее время в квалификации Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

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