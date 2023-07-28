Леклер прокомментировал блокировку от Магнуссена и свой прогресс в дождевых квалификациях

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об итогах квалификации Гран-при Бельгии, а также рассказал о блокировке со стороны гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена.

«Неплохая квалификация для нас. В таких условиях всегда сложно собрать всё воедино. Я много работал, чтобы прибавить в таких условиях — раньше я смотрелся в них неоптимальным образом. Эта работа дала свои плоды.

Во втором сегменте тоже было непросто. Передо мной Кевин задел стену, а потом продолжил ехать впереди. Так что мне не удалось рано проехать хороший круг, и я чувствовал давление на финальном круге. Я доволен, но у нас впереди ещё немало работы, чтобы догнать «Ред Булл», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Напомним, победителем квалификации Гран-при Бельгии стал Макс Ферстаппен, но из-за штрафа он потеряет пять позиций на стартовой решётке гонки, поэтому Шарль Леклер, занявший второе место в квалификации, будет стартовать с первой позиции.