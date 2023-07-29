Кайо Коллет выиграл спринт Ф-3, Барнард — второй, Бедрин — 13-й

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В Бельгии завершилась спринтерская гонка Формулы-3, победителем которой стал бразильский пилот «Ван Амерсфорт Рейсинг» Кайо Коллет. Вторым стал Тейлор Барнард, а замкнул тройку лучших Пол Арон.

Российский гонщик Никита Бедрин финишировал на 13-м месте. Стоит отметить, что гонка завершалась под машиной безопасности.

Формула-3. Бельгия. Спринт:

1. Кайо Коллет («Ван Амерсфорт Рейсинг»).

2. Тейлор Барнард («Йенцер Моторспорт») +0,5.

3. Пол Арон («Према Рейсинг») +0,9.

4. Зак О’Салливан («Према Рейсинг») +1,3.

5. Джонни Эдгар («МП Моторспорт») +1,5.

6. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +1,6.

7. Хью Бартер («Кампос Рейсинг») +2,2.

8. Никола Цолов («АРТ Гран-при») +2,5.

9. Дино Беганович («Према Рейсинг») +3,2.

10. Люк Браунинг («Хайтек Пульс-Эйт») +3,3.

…

13. Никита Бедрин («Йенцер Моторспорт») +4,7.