Кайо Коллет выиграл спринт Ф-3, Барнард — второй, Бедрин — 13-й

В Бельгии завершилась спринтерская гонка Формулы-3, победителем которой стал бразильский пилот «Ван Амерсфорт Рейсинг» Кайо Коллет. Вторым стал Тейлор Барнард, а замкнул тройку лучших Пол Арон.
Российский гонщик Никита Бедрин финишировал на 13-м месте. Стоит отметить, что гонка завершалась под машиной безопасности.
Формула-3. Бельгия. Спринт:
1. Кайо Коллет («Ван Амерсфорт Рейсинг»).
2. Тейлор Барнард («Йенцер Моторспорт») +0,5.
3. Пол Арон («Према Рейсинг») +0,9.
4. Зак О’Салливан («Према Рейсинг») +1,3.
5. Джонни Эдгар («МП Моторспорт») +1,5.
6. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +1,6.
7. Хью Бартер («Кампос Рейсинг») +2,2.
8. Никола Цолов («АРТ Гран-при») +2,5.
9. Дино Беганович («Према Рейсинг») +3,2.
10. Люк Браунинг («Хайтек Пульс-Эйт») +3,3.
…
13. Никита Бедрин («Йенцер Моторспорт») +4,7.
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