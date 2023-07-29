Названы три возможных места работы Алана Пермейна, уволенного из «Альпин»

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц назвал возможные варианты работы бывшего спортивного директора «Альпин» Алана Пермейна.

«Послушайте, всё, что можно сказать, это то, что Алан Пермейн довольно быстро найдёт другую работу в Формуле-1. Ходят слухи о «Уильямсе», потому что именно туда направляется Пэт Фрай, технический директор. Также ходят слухи, что в ФИА Алан Пермейн мог бы стать помощником Нильса Виттиха и стать совместителем на посту гоночного директора.

Я не думаю, что есть команда, которая не рассматривала бы Пермейна. Ходят слухи о «Ред Булл», потому что они хорошие друзья с Джонатаном Уитли, а Кристиан Хорнер на пресс-конференции восторженно отозвался об Алане Пермейне. Алан Пермейн прекрасно справится с работой», — приводит слова Кравица PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.