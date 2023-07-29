Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названы три возможных места работы Алана Пермейна, уволенного из «Альпин»

Названы три возможных места работы Алана Пермейна, уволенного из «Альпин»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц назвал возможные варианты работы бывшего спортивного директора «Альпин» Алана Пермейна.

«Послушайте, всё, что можно сказать, это то, что Алан Пермейн довольно быстро найдёт другую работу в Формуле-1. Ходят слухи о «Уильямсе», потому что именно туда направляется Пэт Фрай, технический директор. Также ходят слухи, что в ФИА Алан Пермейн мог бы стать помощником Нильса Виттиха и стать совместителем на посту гоночного директора.

Я не думаю, что есть команда, которая не рассматривала бы Пермейна. Ходят слухи о «Ред Булл», потому что они хорошие друзья с Джонатаном Уитли, а Кристиан Хорнер на пресс-конференции восторженно отозвался об Алане Пермейне. Алан Пермейн прекрасно справится с работой», — приводит слова Кравица PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

Материалы по теме
Названа команда Ф-1, пост в которой получил Пэт Фрай после ухода из «Альпин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023