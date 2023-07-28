Названа команда Ф-1, пост в которой получил Пэт Фрай после ухода из «Альпин»

Британский инженер Пэт Фрай назначен на должность технического директора «Уильямса». Об этом информирует пресс-служба команды. Специалист приступит к выполнению обязанностей с 1 ноября 2023 года.

«Я очень счастлив присоединиться к «Уильямсу» в качестве технического директора.

У команды богатое наследие в Формуле 1, и я буду рад внести свой вклад в её будущий успех. Верю в потенциал команды. Вместе мы будем стремиться к совершенству на трассе и за её пределами», — сказал Фрай.

Напомним, сегодня, 28 июля, стало известно, что Фрай покинул «Альпин». Также французский гоночный коллектив расстался с руководителем Отмаром Зафнауэром и со спортивным директором Аланом Пермейном.

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