Названа команда Ф-1, пост в которой получил Пэт Фрай после ухода из «Альпин»
Поделиться
Британский инженер Пэт Фрай назначен на должность технического директора «Уильямса». Об этом информирует пресс-служба команды. Специалист приступит к выполнению обязанностей с 1 ноября 2023 года.
«Я очень счастлив присоединиться к «Уильямсу» в качестве технического директора.
У команды богатое наследие в Формуле 1, и я буду рад внести свой вклад в её будущий успех. Верю в потенциал команды. Вместе мы будем стремиться к совершенству на трассе и за её пределами», — сказал Фрай.
Напомним, сегодня, 28 июля, стало известно, что Фрай покинул «Альпин». Также французский гоночный коллектив расстался с руководителем Отмаром Зафнауэром и со спортивным директором Аланом Пермейном.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июля 2023
-
17:09
-
16:50
-
16:23
-
16:16
-
16:09
-
16:05
-
15:52
-
15:45
-
15:34
-
15:10
-
15:03
-
14:49
-
14:13
-
13:19
-
12:35
-
12:02
-
11:05
-
10:37
-
10:15
-
09:51
-
09:00
-
00:35
- 27 июля 2023
-
23:53
-
23:11
-
23:10
-
22:38
-
22:03
-
21:56
-
21:09
-
20:17
-
20:13
-
19:39
-
18:45
-
18:07
-
17:55
Партнерский контент