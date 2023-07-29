ФИА проводит обыски в командах, изучались переписки в WhatsApp и электронная почта

Международная автомобильная федерация (ФИА) проводит обыски на базах команд Формулы-1, которые подозреваются в нарушении финансового регламента. На базах команд досконально изучалось содержимое ящиков, просматривались сообщения в WhatsApp и письма в электронной почте, сообщает издание De Telegraaf.
По данным источника, много вопросов о предоставленных данных получили «Ред Булл» и «Мерседес». В ходе проверки было необходимо узнать, обсуждали ли попавшие под подозрение люди что-либо, связанное с делами команд Формулы-1. Также есть информация, что расследование ведётся в отношении команды «Астон Мартин».
Предположительно, вопросы к «Ред Булл» могли возникнуть в связи с деятельностью Хельмута Марко, зарплата которого не подпадает под бюджетный потолок, в качестве спортивного консультанта в команде.
Напомним, с 28 по 30 июля в Спа проходит Гран-при Бельгии.
- 29 июля 2023
-
19:02
-
18:31
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
16:48
-
16:14
-
16:03
-
15:44
-
15:32
-
15:31
-
15:21
-
15:15
-
15:13
-
14:31
-
14:30
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:07
-
13:32
-
13:27
-
12:58
-
12:53
-
11:59
-
10:52
-
10:31
-
10:08
-
10:01
-
09:00
-
02:41
-
01:28
-
00:03
- 28 июля 2023
-
23:20
-
21:58