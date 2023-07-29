ФИА проводит обыски в командах, изучались переписки в WhatsApp и электронная почта

Международная автомобильная федерация (ФИА) проводит обыски на базах команд Формулы-1, которые подозреваются в нарушении финансового регламента. На базах команд досконально изучалось содержимое ящиков, просматривались сообщения в WhatsApp и письма в электронной почте, сообщает издание De Telegraaf.

По данным источника, много вопросов о предоставленных данных получили «Ред Булл» и «Мерседес». В ходе проверки было необходимо узнать, обсуждали ли попавшие под подозрение люди что-либо, связанное с делами команд Формулы-1. Также есть информация, что расследование ведётся в отношении команды «Астон Мартин».

Предположительно, вопросы к «Ред Булл» могли возникнуть в связи с деятельностью Хельмута Марко, зарплата которого не подпадает под бюджетный потолок, в качестве спортивного консультанта в команде.

Напомним, с 28 по 30 июля в Спа проходит Гран-при Бельгии.