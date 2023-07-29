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Хюлькенберг: мы можем списать эти выходные в утиль, ничего не складывается

Хюлькенберг: мы можем списать эти выходные в утиль, ничего не складывается
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Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг после 17-го места в спринтерской гонке Гран-при Бельгии Формулы-1 высказал мнение, что его команда не сумеет ничего добиться и в воскресной основной гонке уикенда.

«Думаю, мы можем списать эти выходные в утиль. У нас словно всё время тёмная полоса. Ничего не складывается, нет ритма, баланс никакой, и, честно говоря, скорости вообще нет. А без скорости всегда сложно сделать хоть что-нибудь», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 11 кругов.
2. Оскар Пиастри «Макларен» +6.677.
3. Пьер Гасли «Альпин» +10.733.
4. Карлос Сайнс «Феррари» +12.648.
5. Шарль Леклер «Феррари» +15.016.
6. Ландо Норрис «Макларен» +16.052.
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +16.757.
8. Джордж Расселл «Мерседес» +16.822.
9. Эстебан Окон «Альпин» +22.410.
10. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +22.806.
11. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +25.007.
12. Александер Албон «Уильямс» +26.303.
13. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +27.006.
14. Кевин Магнуссен «Хаас» +32.986.
15. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +36.342.
16. Логан Сарджент «Уильямс» +37.571.
17. Нико Хюлькенберг «Хаас» +37.827.
18. Юки Цунода «Альфа Таури» +39.267.
19. Серхио Перес «Ред Булл» — сход.
20. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» — сход.

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