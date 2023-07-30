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Стартовая решётка Гран-при Бельгии с учётом штрафов Ферстаппена и Магнуссена

Сегодня, 30 июля, состоится гонка Гран-при Бельгии Формулы-1. Лидер чемпионата и победитель квалификации голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» будет стартовать только шестым из-за штрафа, полученного за установку пятой за сезон коробки передач.

Также три позиции потерял пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен, наказанный за блокировку монегаска Шарля Леклера из «Феррари».

Формула-1. Гран-при Бельгии. Стартовая решётка:

1. Шарль Леклер «Феррари».

2. Серхио Перес «Ред Булл».

3. Льюис Хэмилтон «Мерседес».

4. Карлос Сайнс «Феррари».

5. Оскар Пиастри «Макларен».

6. Макс Ферстаппен «Ред Булл».

7. Ландо Норрис «Макларен».

8. Джордж Расселл «Мерседес».

9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин».

10. Лэнс Стролл «Астон Мартин».

11. Юки Цунода «Альфа Таури».

12. Пьер Гасли «Альпин».

13. Валттери Боттас «Альфа Ромео».

14. Эстебан Окон «Альпин».

15. Александер Албон «Уильямс».

16. Кевин Магнуссен «Хаас».

17. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео».

18. Логан Сарджент «Уильямс».

19. Даниэль Риккардо «Альфа Таури».

20. Нико Хюлькенберг «Хаас».