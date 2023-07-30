Менеджер Бедрина прокомментировал прорыв россиянина с 18-го места на третье

Менеджер российского гонщика Формулы-3 Никиты Бедрина Пётр Алёшин прокомментировал финиш своего пилота на третьем месте в основной гонке этапа в Спа после старта с 18-й позиции.
«Конечно, после квалификации не мог представить такой результат! Старт на дождевой резине, безусловно, был риском, но он оправдался — команда молодцы. Такой фокус был возможен только на холодной трассе, а она как раз была холодной.
Когда выехал сейфти-кар, оба гонщика попросили остаться на дождевых. К тому же не исключалось, что будут еще сейфти-кары», — заявил Алёшин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
Никита Бедрин и Пётр Алёшин
Напомним, что для Бедрина это второй подиум в сезоне. Ранее россиянин становился третьим в спринте на этапе в Венгрии.
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