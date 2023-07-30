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Брандл: «Мерседес» озадачен машиной, они просто «выживают» в этом сезоне

Брандл: «Мерседес» озадачен машиной, они просто «выживают» в этом сезоне
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Известный британский обозреватель Формулы-1 Мартин Брандл высказался о выступлении команды «Мерседес» на Гран-при Бельгии.

«Машина «Мерседеса» находится на острие ножа, если говорить о настройке и управлении. Они обещают великолепный результат, делают нечто особенное, а затем выходят на следующую гонку с обновлениями и теряют темп. Я допускаю, что они озадачены этой машиной. «Дива 2.0», кажется, так они её называют.

Они «выживают» в этом сезоне, что делали и в прошлом году, но делают всё возможное в плохой ситуации, поскольку это отличная команда. Несмотря на прекрасный камбэк Фернандо, Льюис находится в хорошей позиции [в личном зачёте]. И у него был поул. Да, «Мерседес» не оказывается на подиуме в каждой гонке, у них есть конкурентная машина», – приводит слова Брандла Sky Sports.

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