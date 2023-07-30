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Пьер Гасли рассказал, как авария Оскара Пиастри испортила его гонку

Пьер Гасли рассказал, как авария Оскара Пиастри испортила его гонку
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли объяснил, почему занял в гонке Гран-при Бельгии 11-е место.

«Разочаровывает, что мы не набрали очков. У меня был очень хороший старт к первому повороту, перед вторым отыграл пару позиций. Но в итоге мне не повезло — Оскар на повреждённой машине замедлился в «Красной воде», я застрял за ним и пропустил нескольких.

Из-за этого гонка стала для нас сложнее, пришлось догонять, и на фоне ожидавшегося дождя мы решили попробовать растянуть первый отрезок на «софте». Но дождь так по-настоящему и не пошёл, мы перешли на стратегию одного пит-стопа и выпали из топ-10. Местами гонка была весёлой, но нам не хватало мощности, которую теперь предстоит найти.

Напоследок хочу пожелать Отмару, Алану и Пэту всего наилучшего в будущем и поблагодарить за каждый момент нынешнего сезона», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».

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