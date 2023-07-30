Вассёр высказался о столкновении между Сайнсом и Пиастри

Глава команды «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал столкновение между испанским гонщиком «Скудерии» Карлосом Сайнсом и австралийским пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри в первом повороте после старта Гран-при Бельгии Формулы-1.

«Для меня это гоночный инцидент. Три машины ехали бок о бок», — заявил Вассёр в интервью Sky Sports.

Ранее Сайнс обвинил в аварии Пиастри, а австралиец признался, что был удивлён резкому смещению пилота «Феррари» вправо.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 44 круга.

2. Серхио Перес «Ред Булл» +22.305.

3. Шарль Леклер «Феррари» +32.259.

4. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +49.671.

5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +56.184.

6. Джордж Расселл «Мерседес» +1:03.101.

7. Ландо Норрис «Макларен» +1:13.719.

8. Эстебан Окон «Альпин» +1:14.719.

9. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1:19.340.

10. Юки Цунода «Альфа Таури» +1:20.221.

11. Пьер Гасли «Альпин» +1:23.084.

12. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1:25.191.

13. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1:35.441.

14. Александер Албон «Уильямс» +1:36.184.

15. Кевин Магнуссен «Хаас» +1:41.754.

16. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +1:43.071.

17. Логан Сарджент «Уильямс» +1:44.476.

18. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1:50.450.

19. Карлос Сайнс «Феррари» — сход.

20. Оскар Пиастри «Макларен» — сход.