Источник: Сайнс пока не договорился с «Феррари», отец пилота изучает другие варианты
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс пока не договорился о новом контракте с командой. Об этом информирует FUnoanalisitecnica. Сообщается, что обе стороны продолжают переговоры.
При этом, по сведениям источника, отец Карлоса изучает другие варианты. В частности, называется французская команда «Альпин», в которой может оказаться также бывший босс Сайнса Маттиа Бинотто.
Сайнс будет выступать за «Феррари» до конца сезона-2024. В настоящий момент Карлос занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 92 очка.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
Ранее сообщалось, что соглашение по схеме «2+3» со «Скудерией» подписал другой пилот итальянской команды — Шарль Леклер.
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