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FUnoanalisitecnica: Шарль Леклер подписал новый контракт с «Феррари» по схеме «2+3»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подписал новый контракт с итальянской командой. Об этом информирует FUnoanalisitecnica. По сведениям источника, стороны заключили соглашение по схеме «2+3».

Отмечается, что переговоры о новом контракте Леклер и «Скудерия» вели в течение последних нескольких недель.

В настоящий момент Леклер занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 99 очков. Уверенно лидирует голландский гонщик Макс Ферстаппен, на счету которого 314 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (189 очков). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (149 баллов).

Ранее Леклер заявил, что выступление команды в первой половине сезона-2023 не совпало с ожиданиями, несмотря на прогресс в последних гонках.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы: