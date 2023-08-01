Перес — об увольнении Зафнауэра: ему не хватило времени, чтобы проявить свой потенциал

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес высказался по поводу увольнения Отмара Зафнауэра с должности руководителя «Альпин».
Кроме того, гоночный коллектив покинули спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай.
«Я был очень удивлён, учитывая, как быстро это произошло. Я думаю, что Отмар великолепен. Любому человеку, занимающему такую должность, нужно дать время. Отмару не хватило времени, чтобы по-настоящему проявить свой потенциал, который, как я знаю, огромен, поскольку я видел, что он делал в других командах с очень ограниченным бюджетом, да и с не очень ограниченным тоже. Это очень досадно, что они указали ему на дверь. Кто бы ни пришёл на его место, потребуется время – для таких вещей в Формуле-1 нужно много времени», – приводит слова Переса Crash.net.
- 1 августа 2023
-
15:50
-
15:29
-
14:28
-
13:24
-
12:58
-
12:41
-
12:21
-
12:02
-
11:52
-
11:13
-
10:31
-
10:00
-
09:41
-
00:46
- 31 июля 2023
-
23:21
-
23:16
-
22:08
-
21:22
-
20:56
-
20:15
-
19:45
-
19:44
-
19:20
-
18:50
-
17:58
-
16:48
-
16:04
-
16:00
-
15:30
-
14:57
-
14:49
-
14:07
-
13:46
-
13:21
-
13:16