Перес — об увольнении Зафнауэра: ему не хватило времени, чтобы проявить свой потенциал

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес высказался по поводу увольнения Отмара Зафнауэра с должности руководителя «Альпин».

Кроме того, гоночный коллектив покинули спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай.

«Я был очень удивлён, учитывая, как быстро это произошло. Я думаю, что Отмар великолепен. Любому человеку, занимающему такую должность, нужно дать время. Отмару не хватило времени, чтобы по-настоящему проявить свой потенциал, который, как я знаю, огромен, поскольку я видел, что он делал в других командах с очень ограниченным бюджетом, да и с не очень ограниченным тоже. Это очень досадно, что они указали ему на дверь. Кто бы ни пришёл на его место, потребуется время – для таких вещей в Формуле-1 нужно много времени», – приводит слова Переса Crash.net.