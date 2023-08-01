Хаккинен: доминирование Ферстаппена не будет длиться вечно, история уже показывала это

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен выразил мнение, что доминирование пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена не делает Формулу-1 скучной, а также отметил, что такая ситуация не будет длиться вечно.

«Когда я выступал в Формуле-1, когда побеждал и доминировал в 1998 году со своим товарищем по команде Дэвидом Култхардом, я чувствовал, что год был фантастическим.

Это не было скучно, и я уверен, что Макс испытывает то же самое. Ему не скучно, он не считает гонки скучными.

Он всё время улучшает свои личные результаты и свою производительность, и это здорово. Но, конечно, когда те, кто не являются фанатами Макса, смотрят гонки, они думают, что это скучно. А вот фанаты Макса считают, что это лучшее, что есть.

Макс на данный момент победитель, «Ред Булл» на данный момент победитель, и это современный автоспорт.

Это будет длиться вечно? Нет, потому что история показывает, что такое уже было. Грядут перемены. Когда? Я не знаю, но могу только сказать, что работа, которую они делают, успех, которого добиваются — они заслуживают этого. Пусть они наслаждаются этим», — приводит слова Хаккинена Racingnews365.