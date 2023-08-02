Тимо Глок назвал команду, на место в которой мог бы претендовать Хюлькенберг в 2025 году
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Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок высказал мнение, что гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг мог бы претендовать на место в «Астон Мартин» в 2025 году.
«Думаю, в следующем году он по-прежнему будет выступать за «Хаас», потому что других вариантов нет. После этого, я уверен, разные команды будут присматриваться к нему. Например, «Астон Мартин». Майк Крак (руководитель «Астон Мартин». – Прим. «Чемпионата») увидел, что Нико Хюлькенберг может делать без какой-либо подготовки и как он пилотирует в данный момент. Он определённо в списке, и я верю, что он сможет показать себя в топ-команде», — приводит слова Глока Speedweek со ссылкой на Sky Sports.
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