Журналисты заметили, как Хюлькенберг посещал моторхоум «Ред Булл»

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг был замечен направляющимся в моторхоум команды «Ред Булл». О визите немцем австрийского гоночного коллектива рассказала ведущая телеканала Sky Sports Натали Пинкхэм.

«Любопытно, Нико Хюлькенберг просто прошёл мимо нас, чтобы посетить моторхоум «Ред Булл». Что происходит?» — сказала Пинкхэм в подкасте F1 Nation.

Нидерландский журналист Эрик ван Харен, который также выступал в подкасте, высказал мнение, что едва ли посещения австрийской команды как-то связано с возможным переходом немца в неё.

«Кажется, у него очень хорошие связи с лагерем Ферстаппена. У Макса есть частный самолёт, а Нико живёт в Монако. Возможно, именно по этой причине он был там», — предположил ван Харен.

Кроме того, ван Харен допустил, что Ферстаппен и Хюлькенберг в будущем могли бы объединиться для участия в «24 часах Ле-Мана».

В «Хаасе» показали дизайн шлема Хюлькенберга: