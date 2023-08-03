Штук: сочетания Ферстаппена и «Ред Булл» — такого доминирования никогда не было

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о выступлении голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Как можно описать выступление Ферстаппена? Это сложно, потому что на данный момент он просто лучший. Товарища по команде он опережает на 21 секунду, а того, кто на третьем месте на «Феррари», — на 30 секунд. Даже во времена Алена Проста, Айртона Сенны или Ники Лауды не было такого превосходства одного над всеми остальными. Он, безусловно, входит в число самых выдающихся гонщиков, которых когда-либо видела Формула-1.

Когда смотришь его манёвры и стабильность, с которой он их выполняет, – просто невероятно, что он делает с машиной. Если бы у него был инженер, с которым он не ладил, то ситуация выглядела бы совсем по-другому. Сочетания Ферстаппена и «Ред Булл» – такого доминирования ещё никогда не было», — приводит слова Штука Eurosport.de.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: