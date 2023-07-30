Очередной акт доминирования: Ферстаппен выиграл уже 10 гонок сезона из 12!

Суперновичок сошёл на первом круге

Этап Формулы-1 в Бельгии стал последним перед долгой месячной паузой в Формуле-1, так что ожидания на него возлагались достаточно большие как у зрителей, так и у пилотов. Более того, уже с пятницы трасса «Спа-Франкоршам» подарила нам определённую интригу. Во-первых, конечно, штраф Макса Ферстаппена в виде потери пяти позиций на старте воскресной гонки за замену коробки передач. Во-вторых — погодный аспект — на протяжении первых двух дней уикенда над Арденнами лил дождь, воскресный прогноз также предвещал потенциальную влажную трассу в ходе гонки.

После штрафа Ферстаппена с поула должен был стартовать Шарль Леклер, компанию которому на первом ряду составлял многострадальный Серхио Перес, что также могло обещать нам интересное противостояние — как минимум Перес не настолько быстр за рулём «Ред Булл», как Ферстаппен, так что сражение за лидерство на первых кругах обещало быть любопытным.

Старт гонки получился достаточно спокойным. Перес уже к прямой «Кеммель» вышел в лидеры, опередив Леклера, а позади Сайнс поддавил Пиастри к стене в «Ля Сурс», в итоге Оскар сломал переднее крыло и подвеску, повреждения получил и сам Карлос. Так Ферстаппен без борьбы отыграл две позиции, выйдя на четвёртое место.

Пиастри до боксов в итоге добраться не удалось, он остановился на трассе, на чём гонка для него закончилась. Что до Сайнса, то у Карлоса был пробит боковой понтон. Испанский пилот «Феррари» мучился полгонки, откатившись на последнее место — видимо, в надежде на красный флаг, после чего всё-таки сошёл.

Ферстаппен быстро добрался до топ-3

Ферстаппен вскоре справился с сопротивлением Хэмилтона, выйдя на оперативный простор. Через некоторое время Макс оставил позади и Леклера, отправившись в погоню за Серхио Пересом.

После первой волны пит-стопов (для «Ред Булл» это 13–14-й круги) темп Ферстаппена на свежем комплекте оказался намного выше, чем у Переса, так что Макс вскоре легко догнал Переса и вышел в лидеры гонки.

Дождь? Ну, почти

К 20-му кругу пилоты начали сообщать о начавшемся дожде в «Ставло», однако главный вопрос был в его интенсивности и продолжительности. Несмотря на капли в некоторых поворотах, до промежуточных шин дело так и не дошло. Оптимальной резиной в таких условиях оставались слики, особенно «софт».

Ситуация в группе лидеров стабилизировалась, Ферстаппен к 30-му кругу уехал от Серхио Переса на восемь секунд. В разборке за третье место Хэмилтон и Леклер приняли решение перейти как раз на «софт», то же самое сделал и Перес. Не стали изобретать велосипед и в гараже Ферстаппена, переведя нидерландца также на мягкие шины.

Ферстаппен сделал ещё один шаг к рекорду

Заключительный отрезок гонки прошёл достаточно спокойно, не без борьбы за пределами первой десятки, однако в очковой зоне перестановок на последних кругах мы так и не увидели.

Макс Ферстаппен, несмотря на старт с шестой позиции, уверенно довёл гонку до победы, которая стала для него 45-й в карьере и 10-й в сезоне. Вторым финишировал Серхио Перес, замкнул тройку сильнейших Шарль Леклер. Хэмилтон после «бесплатного» пит-стопа и быстрейшего круга финишировал четвёртым, Алонсо — пятым.

Кроме этого квинтета, в десятку сильнейших попали Расселл, Норрис (отметим длинный отрезок на «софте» — аж 26 кругов), Окон, Стролл и Юки Цунода.

Заключительный Гран-при перед летним перерывом в Формуле-1 вышел достаточно увлекательным, пусть и с небольшой просадкой по количеству борьбы на трассе во второй половине гонки. Ферстаппен же продолжает погоню за рекордом по количеству побед подряд — на счету нидерландца восемь выигранных гонок кряду, ему не хватает всего одной до того, чтобы сравняться с достижением Себастьяна Феттеля.