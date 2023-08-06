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Эспаргаро выиграл гонку MotoGP в Великобритании, Баньяя — второй, Бедзекки попал в аварию

Эспаргаро выиграл гонку MotoGP в Великобритании, Баньяя — второй, Бедзекки попал в аварию
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В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась основная гонка MotoGP в рамках Гран-при Великобритании. Победителем заезда стал испанский гонщик Алеш Эспаргаро. Второе место занял итальянец Франческо Баньяя, лидер личного зачёта нынешнего сезона. Тройку призёров замкнул представитель ЮАР Брэд Биндер.

Партнёр Баньяя по команде Марко Бедзекки не смог закончить гонку из-за того, что попал в аварию за 15 кругов до конца заезда.

MotoGP. Гран-при Великобритании. Основная гонка.

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») — 20 кругов.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,215.
3. Брэд Биндер («КТМ») +0,680.
4. Мигель Оливейра («Априлия») +0,750
5. Маверик Виньялес («Априлия») +2,101.
6. Хорхе Мартин («Дукати») +7,903.
7. Лука Марини («Дукати») +9,099.
8. Джек Миллер («КТМ») +9,298.
9. Жоан Зарко («Дукати») +9,958.
10. Рауль Фернандес («Априлия») +19,947.

MotoGP 2023. Этап 10, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка
06 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Алеш Эспаргаро
Aprilia
40:40.367
2
Франческо Баньяя
Ducati
+0.215
3
Брэд Биндер
KTM
+0.680
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