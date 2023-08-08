Известный фотограф Ф-1 прокомментировал снимок, где девушка держит зонт для Хэмилтона

Австралийский фотограф Формулы-1 Ким Иллман прокомментировал фото, на котором изображены пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и сотрудница команды Шарлотта Дэвис. Снимок был сделан во время Гран-при Бельгии. Хэмилтон и Дэвис шли под дождём, а зонтик держала Шарлотта. Многие фанаты обратили на это внимание, став критиковать британского пилота по этому поводу.
«Кто держит зонт? Ну, это Шарлотта Дэвис. Её роль в команде – пресс-секретарь. Поэтому ей приходится сопровождать Льюиса на многих мероприятиях для СМИ. Как думаете, эта критика возникла из-за того, что людям не нравится Льюис, или им просто не нравятся женщины, держащие зонтики перед мужчинами? Работа таких женщин заключается в том числе в сопровождении пилотов. За это им платят», — сказал Иллман на своём канале в YouTube.
Кроме того, Ким разместил в своих соцсетях несколько фото из паддока Формулы-1, где видно, как и для других пилотов кто-то держит зонты в аналогичных ситуациях.
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