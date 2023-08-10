Алонсо объяснил причины спада «Астон Мартин»

Испанский пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о причинах ухудшившихся результатов его команды в последних гонках и поделился мнением об изменениях, внесённых поставщиком шин «Пирелли» по ходу сезона.
«Я никогда не был сторонником этой меры. Были сезоны, когда мы меняли выхлопную систему, и я тоже не соглашался. Дело не только в шинах. Мы больше скользим и имеем меньше сцепления, это показывают наши выступления. Возможно, мы приняли неверные решения в работе с нашей машиной.
Теперь мы должны привыкнуть к новым составам и извлечь из них максимум, потому что мы, возможно, не знали, как их правильно использовать в тот момент. Мы должны улучшаться», — приводит слова Алонсо Marca.
В последний раз пилот «Астон Мартин» попадал на подиум на Гран-при Канады. После 14 гонок сезона испанский пилот занимает третье место в чемпионате.
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