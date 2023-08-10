Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Механик Ферстаппена назвал лучшего гонщика Формулы-1 всех времён. Это не Макс

Механик Ферстаппена назвал лучшего гонщика Формулы-1 всех времён. Это не Макс
Аудио-версия:
Комментарии

Калум Николас, один из механиков пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ответил на вопрос по поводу лучшего гонщика Формулы-1 всех времён.

«Непростой вопрос. С точки зрения страсти и души, это должен быть Сенна. Речь не о количестве выигранных им титулов. Я просто отталкиваюсь от его веры и настроя. Мы все считаем Сенну удивительным, он был настоящим победителем, и этим нельзя не восхищаться», — приводит слова Николаса GPblog со ссылкой на его выступление в Track Limits podcast.

Напомним, перед стартом сезона-1994 Сенна перешёл в «Уильямс» на место ушедшего из Формулы-1 Алена Проста. Во время третьего этапа чемпионата в Имоле Сенна трагически погиб, врезавшись в стену на большой скорости. Он был трёхкратным чемпионом мира.

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:

Материалы по теме
Хорнер прояснил слова «меняй свою чёртову машину» в адрес Тото Вольфа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023