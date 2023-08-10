Механик Ферстаппена назвал лучшего гонщика Формулы-1 всех времён. Это не Макс

Калум Николас, один из механиков пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ответил на вопрос по поводу лучшего гонщика Формулы-1 всех времён.

«Непростой вопрос. С точки зрения страсти и души, это должен быть Сенна. Речь не о количестве выигранных им титулов. Я просто отталкиваюсь от его веры и настроя. Мы все считаем Сенну удивительным, он был настоящим победителем, и этим нельзя не восхищаться», — приводит слова Николаса GPblog со ссылкой на его выступление в Track Limits podcast.

Напомним, перед стартом сезона-1994 Сенна перешёл в «Уильямс» на место ушедшего из Формулы-1 Алена Проста. Во время третьего этапа чемпионата в Имоле Сенна трагически погиб, врезавшись в стену на большой скорости. Он был трёхкратным чемпионом мира.

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