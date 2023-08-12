Палоу отказался переходить в IndyCar в «Макларен», Браун раскритиковал пилота

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о том, что испанский гонщик Алекс Палоу отказался переходить в их команду в IndyCar, несмотря на предыдущие договорённости.
«Это невероятно разочаровывает, учитывая обещание, которое он ранее дал нам как напрямую, так и публично, и наши значительные инвестиции в него, основанные на этом обещании.
Мы потратили много времени, денег и ресурсов на подготовку приёма Алекса в нашу команду, потому что верили в него и с нетерпением ждали с ним побед в IndyCar. После того как прошлой осенью в его команде были разногласия, Алекс заверил нас в том, что его приверженность «Макларену» отражена в контракте, который он заключил с нами.
Мы выплатили ему значительный аванс за его сезон 2024 года в дополнение к деньгам, потраченным на его развитие в нашей программе тестов Формулы-1 и на роль резервного пилота с потенциальным переходом в Формулу-1 в будущем.
К сожалению, теперь кажется, что наши надежды, инвестиции и доверие к Алексу были неуместными, поскольку они не оказались взаимными», — приводит слова Брауна AP News.
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