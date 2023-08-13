Штайнер назвал условие для расширения календаря Формулы-1

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможном расширении календаря «Королевских гонок».
«24 гонки — это предел с той бизнес-моделью, которая есть у нас сейчас. Большее число гонок потребует большого шага с точки зрения финансов, чтобы иметь два состава [команды]. В противном случае привлечь людей в Ф-1 будет очень тяжело.
Всё это требует усилий. Я приезжаю в среду, но некоторые из команд, занимающиеся настройкой, иногда уезжают на месяцы. Это большой срок, и им приходится тяжелее, чем мне. Очевидно, что и нам нелегко отсутствовать 24 уикенда из-за гонок.
Некоторым людям нравится ротация, мы пытаемся сделать это, например, для IT-отдела. Но это проблематично с механиками и инженерами. Гонщику тяжело менять гоночных инженеров», – приводит слова Штайнера издание RaceFans.
- 13 августа 2023
-
23:00
-
21:45
-
21:21
-
19:33
-
18:37
-
18:31
-
17:28
-
16:44
-
15:57
-
15:13
-
13:20
-
11:42
-
10:50
-
10:31
-
09:32
-
01:01
-
00:40
- 12 августа 2023
-
23:43
-
23:39
-
23:18
-
21:54
-
20:53
-
20:32
-
18:52
-
17:22
-
16:48
-
16:29
-
14:45
-
14:30
-
13:11
-
12:29
-
11:46
-
10:32
-
09:32
-
00:58