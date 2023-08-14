Эксперт высказался о составе «Хааса» на 2024 год
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Эксперт Формулы-1 Лоуренс Баретто поделился мнением о составе пилотов команды «Хаас» на 2024 год. Сейчас за американский гоночный коллектив выступают Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг.
«Хаас» обжёгся на неопытном составе, который привлёк финансирование, и теперь вернулся к опыту. Это приносит дивиденды американской команде в борьбе за седьмое место, что стало бы их лучшим результатом с 2018 года. Почти наверняка они назовут неизменный состав на 2024 год», — приводит слова Баретто официальный сайт Формулы-1.
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Ранее Магнуссен ответил на вопрос о причинах, по которым команда не может пробиться в топ-10 с Гран-при Майами, прошедшего в мае, и рассказал о перспективах в сезоне-2023.
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