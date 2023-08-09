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Магнуссен поделился ожиданиями от «Хааса» на оставшуюся часть сезона

Магнуссен поделился ожиданиями от «Хааса» на оставшуюся часть сезона
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Датский пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен ответил на вопрос о причинах, по которым команда не может пробиться в топ-10 с Гран-при Майами, прошедшего в мае, и рассказал о перспективах в сезоне-2023.

«Конечно, когда вы видите, как другие команды развиваются и добиваются больших успехов, кажется, что мы ещё не сделали столь большой шаг. Я всё ещё верю в команду, и что мы можем изменить ситуацию. Это не произойдёт немедленно, но я думаю, что мы создали задел, чтобы сделать этот шаг позже в этом году. Конечно, расстраивает, что этого ещё не было сделано, но мы хотим набирать очки, хотя в данный момент это немного сложно.

Я думаю, что мы добились определённого прогресса, просто в целом наши показатели ухудшились относительно наших конкурентов. Я думаю, что наш гоночный темп стал лучше», — приводит слова Магнуссена официальный сайт Формулы-1.

На сегодняшний день «Хаас» занимает 8-е место в Кубке конструкторов. В последний раз команда набирала очки в спринте на Гран-при Австрии.

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