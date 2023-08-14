Умер знаменитый кот-талисман из Имолы Формулино

Умер известный кот-талисман трассы в Имоле (Италия) по имени Формулино. Об этом информирует FormulaPassion.

В последние годы кот постоянно присутствовал на автодроме имени Энцо и Дино Феррари и даже получил специальный VIP-пропуск: «имольский кот».

Формулино было 16 лет. Кот был настолько популярен, что в социальных сетях у него появилась своя страница, на которую подписалось почти 40 тысяч человек.

В мае этого года, когда регион Эмилья-Романья (Италия) пострадал от наводнений, было отдельно объявлено, что Формулино в полном порядке и никак не пострадал. Из-за непогоды, напомним, Гран-при в Имоле было решено отменить.

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