Марко объяснил, как повлиял на Ферстаппена первый титул в Формуле-1

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о становлении лидера команды и двукратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в «Королевских гонках».
«Ферстаппен всегда хочет заполучить очко за лучший круг. Мы же решаем, насколько рискованным будет ещё один пит-стоп. Мы предпочитаем не делать этого, но ему это не нравится. Макс – перфекционист, и он хочет побеждать во всём.
Хотя со временем он повзрослел, особенно это стало заметно после завоевания первого титула чемпиона мира, он стал меньше рисковать. И он научился лучше читать гонки. У него всё получается, в гонке он способен просто общаться по радио», – приводит слова Марко издание Motorsport-Magazin.
Ранее в интервью Марко назвал Ферстаппена пилотом, который появляется раз в десять лет.
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