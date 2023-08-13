Марко: такого пилота, как Ферстаппен, можно найти раз в десять лет
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в очередной раз высказался о таланте пилота команды голландца Макса Ферстаппена.
«Конечно, общественность обрушилась на нас [после подписания Ферстаппена]. Да и система изменилась после этого, теперь вам должно быть 18 лет.
У меня уже были разговоры с семьёй Ферстаппена, я говорил о Формуле-3 и других классах, но затем сказал Йосу: «Забудь об этом, мы будем нацеливаться на Формулу-1». Тогда это было довольно смело. Какое-то время в трубке была тишина, вот насколько он был удивлён.
И это сработало сенсационно. Макс делал глупости, но другие делают их в 22 года, и доказательство перед нами. Такого пилота можно найти раз в десять лет. Это нечто экстраординарное», – приводит слова Марко Young Economist.
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