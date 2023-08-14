Экс-пилот Ф-1: Хюлькенберг рушит карьеру Магнуссена, вытеснившего Мика Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 швейцарец Марк Зурер высказался о конкуренции между пилотами «Хааса» Нико Хюлькенбергом и Кевином Магнуссеном.

«Магнуссен разрушил карьеру Мика Шумахера в Формуле-1, а теперь Хюлькенберг разрушает карьеру Магнуссена. Он переживает то же, что и Мик. Невероятно.

Я ожидал, что Магнуссен выступит на уровне Хюлькенберга, и он делает это в гонке, но не в квалификации. Очевидно, что у Хюлькенберга есть природный талант.

Кевин – хороший гонщик, без сомнений, но ему не хватает чего-то экстраординарного, и я бы не сказал, что ему не хватает мотивации. Хотя если машина не прогрессирует, и кажется, что это так, сохранять мотивацию довольно проблематично», – приводит слова Зурера издание Formel1.de.