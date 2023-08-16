Оливер Бирман может провести свободную практику за рулём «Хааса» в Остине

Британский пилот команды «Према», выступающей в Формуле-2, Оливер Бирман может впервые сесть за руль машины Формулы-1 уже в 2023 году.

Член молодёжной команды «Феррари» может оказаться за рулём команды «Хаас» на одной из свободных практик на Гран-при США в Остине, сообщает GrandPrix. Во время этапа в Остине также будет проходить спринтерская гонка, обычно на таких этапах основных пилотов не лишают единственной практики перед квалификацией.

Однако не исключается, что Бирман получит возможность провести ещё один заезд со «Скудерией» в конце сезона на сезонных тестах «Пирелли» в Абу-Даби.

Оливер Бирман — шестой пилот в истории Формулы-2, кому удалось выиграть две гонки в течение одного Гран-при. Бирман занимает шестое место в личном зачёте в сезоне-2023.