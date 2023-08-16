Компания Qatar Airways раскрасила свой самолёт в стиле Формулы-1
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Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways представила специальную ливрею для одного из своих самолётов Boeing 777-300ER. Раскраску сделали в стиле Формулы-1 с пилотом на фюзеляже.
Фото: Qatar Airways
Qatar Airways является партнёром Формулы-1, а также титульным спонсором Гран-при Катара.
В нынешнем сезоне Формулы-1 этап в Катаре пройдёт с 6 по 8 октября. В Дохе будет проведена одна из шести спринтерских гонок сезона. В настоящий момент в Кубке конструкторов уверенно лидирует «Ред Булл». На счету австрийской команды 503 очка. «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 196 очков.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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