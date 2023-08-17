«Мы не упустили ни одной большой возможности». Хюлькенберг — о первой половине сезона

Немецкий пилот команды «Хаас» Нико Хюлькенберг поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2023 и рассказал о проблемах, которые возникают у её машин.
«Я оглядываюсь назад положительно и думаю, что мы не упустили ни одной большой возможности. Всякий раз, когда нам удавалось заработать очки, такой результат был возможен. Мы понимаем, что у нас недостаточно очков, и мы недовольны тем, как чувствуем себя по воскресеньям. Это, безусловно, большая проблема и самое большое разочарование.
На самом деле мы не настраивали машину для квалификации или гонки, а настроили её так, как считаем оптимальным. Эта характеристика просто не очень подошла нам. Вдобавок ко всему я думаю, что мы страдаем больше других в паровозике машин. Это удваивает трудности», — приводит слова Хюлькенберга RacingNews365.
«Хаас» занимает восьмое место в Кубке конструкторов в сезоне-2023.
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