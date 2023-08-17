«Феррари» это не «Альфа Ромео». Леклер высказался о Вассёре

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о руководителе команды Фредерике Вассёре. Ранее Вассёр занимал аналогичный пост в «Альфа Ромео». В «Скудерии» он заменил Матиа Бинотто.

«Он действительно здорово адаптируется. Я имею в виду, что «Феррари» это не «Альфа Ромео». Здесь работает гораздо больше людей. Гораздо больше давления. Но мы сразу поняли, над какими областями нам следует трудиться. Он постепенно внедряет новое мышление, которое, как мне кажется, изменит ситуацию в долгосрочной перспективе. Но это его первый сезон в команде, поэтому нам нужно дать ему время, чтобы увидеть, как эти изменения обретут форму», — приводит слова Леклера GPblog.

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