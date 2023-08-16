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«Порой лучше успокоиться, прежде чем говорить». Вассёр высказался в адрес Леклера

«Порой лучше успокоиться, прежде чем говорить». Вассёр высказался в адрес Леклера
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о пилоте команды Шарле Леклере, отметив, что иногда лучше сдерживаться в высказываниях.

«Шарль не ожидал такого сезона, как этот, и на старте давил больше, чем следовало. Теперь, кажется, он лучше разобрался в ситуации. Карлос очень последователен и по этой причине является хорошим ориентиром для нас.

Как персонаж Леклер импульсивен. Если что-то идёт не так, как надо, он не сдерживается. Однако для его же блага и блага команды порой лучше успокоиться, прежде чем говорить. В горячке нельзя разобраться со всей информацией, необходимой для вынесения окончательного суждения, а перед микрофоном лучше не спешить», — приводит слова Вассёра La Gazzetta dello Sport.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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