«Порой лучше успокоиться, прежде чем говорить». Вассёр высказался в адрес Леклера

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о пилоте команды Шарле Леклере, отметив, что иногда лучше сдерживаться в высказываниях.
«Шарль не ожидал такого сезона, как этот, и на старте давил больше, чем следовало. Теперь, кажется, он лучше разобрался в ситуации. Карлос очень последователен и по этой причине является хорошим ориентиром для нас.
Как персонаж Леклер импульсивен. Если что-то идёт не так, как надо, он не сдерживается. Однако для его же блага и блага команды порой лучше успокоиться, прежде чем говорить. В горячке нельзя разобраться со всей информацией, необходимой для вынесения окончательного суждения, а перед микрофоном лучше не спешить», — приводит слова Вассёра La Gazzetta dello Sport.
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