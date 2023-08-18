Отстранённый из «Ред Булл» Юри Випс может вернуться на трассу в конце этого года

Маршал Пруэтт, журналист-обозреватель IndyCar, рассказал, что бывший пилот программы «Ред Булл» Юри Випс может провести гонку за рулём команды Rahal Letterman Lanigan, для которой в прошлом он несколько раз тестировал технику.

«Мы слышали имя Тоби Соуэри. Он прошёл проверку в команде, молодой британский парень, у него много талантов, но в последнее время у него не было много возможностей, потому что не хватало финансирования, но он прошёл проверку для команды и, я думаю, произвёл на них впечатление.

Слышал, он будет участвовать в одной из двух шоссейных гонок, которые завершат год, а Юри Випс, который тестировал их пару раз, может участвовать в другой», — сказал Пруэтт в подкасте The Week In IndyCar.

Напомним, эстонский пилот был отстранён из академии «Ред Булл» в связи с расистским скандалом.