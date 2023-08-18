Отстранённый из «Ред Булл» Юри Випс может вернуться на трассу в конце этого года

Маршал Пруэтт, журналист-обозреватель IndyCar, рассказал, что бывший пилот программы «Ред Булл» Юри Випс может провести гонку за рулём команды Rahal Letterman Lanigan, для которой в прошлом он несколько раз тестировал технику.
«Мы слышали имя Тоби Соуэри. Он прошёл проверку в команде, молодой британский парень, у него много талантов, но в последнее время у него не было много возможностей, потому что не хватало финансирования, но он прошёл проверку для команды и, я думаю, произвёл на них впечатление.
Слышал, он будет участвовать в одной из двух шоссейных гонок, которые завершат год, а Юри Випс, который тестировал их пару раз, может участвовать в другой», — сказал Пруэтт в подкасте The Week In IndyCar.
Напомним, эстонский пилот был отстранён из академии «Ред Булл» в связи с расистским скандалом.
- 18 августа 2023
-
13:08
-
11:54
-
11:08
-
10:21
-
09:22
-
00:31
- 17 августа 2023
-
23:43
-
22:24
-
21:44
-
20:40
-
19:53
-
18:35
-
18:00
-
16:52
-
16:25
-
15:43
-
15:26
-
14:16
-
12:57
-
12:24
-
11:32
-
10:19
-
09:54
-
00:24
- 16 августа 2023
-
23:56
-
23:32
-
21:59
-
20:59
-
20:50
-
19:59
-
19:38
-
18:01
-
17:53
-
15:55
-
15:52