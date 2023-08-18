Ричард Брэдли назвал идеального кандидата на роль второго номера в «Ред Булл»

Победитель гонки «24 часа Ле-Мана» – 2015 в классе LMP2 Ричард Брэдли назвал идеального второго номера для команды «Ред Булл» в следующем сезоне. Брэдли считает, что бывший гонщик «Мерседеса» финн Валттери Боттас, выступающий за «Альфа Ромео», – именно тот, кого руководство «Ред Булл» захочет видеть рядом с Максом Ферстаппеном.
«Я бы выбрал Боттаса, потому что мы видели, как эффективно он работал в этой роли в «Мерседесе». И он был более чем достаточно хорош, чтобы составлять компанию Хэмилтону, который тогда был в отличной форме. Он проходил в третий сегмент квалификации каждый раз. И именно это и требуется от второго номера. Конечно, хорошо, когда гонщики думают, что могут обойти первого номера, потому что это их подталкивает. И Боттас был на это способен. Нужен тот, кто всегда будет находиться рядом», — цитирует Брэдли Planetf1.
В данный момент вторым номером в «Ред Булл» является Серхио Перес. Но непостоянная форма мексиканца вызывает спекуляции относительно его места в «Ред Булл» на следующий сезон.
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