Зак Браун отреагировал на критику Норриса, заявлявшего о недовольстве машиной

Глава «Макларена» Зак Браун высказался о непростом начале сезона для британского коллектива, а также прокомментировал критичные замечания пилота команды Ландо Норриса.

«Мы все мотивированы. Мы вместе радуемся и вместе расстраиваемся. Ландо высказывается, и это последовательно, это мотивирует. Мы опускаем голову и боремся изо всех сил. Посмотрите, насколько плохим получился старт сезона.

Внутри команды мы понимали, что есть серьёзное улучшение в аэродинамической трубе. Начало года было похоже на публичное избиение, но мы знали, что на самом деле дела идут хорошо. Команда отлично справилась, так что мы настроены», — приводит слова Брауна издание Motorsport.

Ранее в интервью Норрис заявил, что ему не нравится управлять болидом «Макларена».