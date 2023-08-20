Зак Браун отреагировал на критику Норриса, заявлявшего о недовольстве машиной
Поделиться
Глава «Макларена» Зак Браун высказался о непростом начале сезона для британского коллектива, а также прокомментировал критичные замечания пилота команды Ландо Норриса.
«Мы все мотивированы. Мы вместе радуемся и вместе расстраиваемся. Ландо высказывается, и это последовательно, это мотивирует. Мы опускаем голову и боремся изо всех сил. Посмотрите, насколько плохим получился старт сезона.
Внутри команды мы понимали, что есть серьёзное улучшение в аэродинамической трубе. Начало года было похоже на публичное избиение, но мы знали, что на самом деле дела идут хорошо. Команда отлично справилась, так что мы настроены», — приводит слова Брауна издание Motorsport.
Ранее в интервью Норрис заявил, что ему не нравится управлять болидом «Макларена».
Материалы по теме
Комментарии
- 20 августа 2023
-
18:44
-
17:32
-
16:16
-
15:50
-
14:41
-
13:23
-
12:05
-
11:47
-
10:44
-
10:24
-
09:25
-
00:57
-
00:24
-
00:02
- 19 августа 2023
-
23:24
-
22:42
-
21:41
-
21:09
-
19:47
-
19:18
-
16:43
-
15:34
-
14:47
-
14:04
-
12:55
-
12:36
-
12:03
-
11:31
-
10:41
-
10:37
-
09:46
- 18 августа 2023
-
23:52
-
22:39
-
22:33
-
20:43
Партнерский контент