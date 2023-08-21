«Это больно. Жалкая история». Эксперт — о первых очках Маркеса в сезоне
Поделиться
Бывший британский мотогонщик, а ныне телеведущий Нил Ходжсон высказался по поводу шестикратного чемпиона MotoGP испанского гонщика «Хонды» Марка Маркеса, который на прошедшем Гран-при Австрии набрал первые очки в этом сезоне.
«Это очень больно. Он улыбается, но, должно быть, внутри он чувствует опустошение. Марк — зверь, не так ли? Машина для побед. Шестикратный чемпион мира. Он никогда не был медленным, никогда не шёл на компромисс во время гонок. Но сейчас ему приходится.
У него контракт с «Хондой» на следующий год. Я уверен, что он делает всё возможное, чтобы разорвать его. Он пытается пересесть на другой мотоцикл. Невероятно, правда. Жалкая история для «Хонды» и Марка», — приводит слова Ходжсона Crash.net.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 августа 2023
-
16:32
-
16:27
-
15:52
-
15:50
-
15:02
-
14:26
-
14:14
-
13:01
-
12:08
-
11:49
-
11:01
-
10:08
-
10:06
-
00:39
-
00:38
- 20 августа 2023
-
22:35
-
21:50
-
20:32
-
19:21
-
18:44
-
17:32
-
16:16
-
15:50
-
14:41
-
13:23
-
12:05
-
11:47
-
10:44
-
10:24
-
09:25
-
00:57
-
00:24
-
00:02
- 19 августа 2023
-
23:24
-
22:42
Партнерский контент