«Это больно. Жалкая история». Эксперт — о первых очках Маркеса в сезоне

Бывший британский мотогонщик, а ныне телеведущий Нил Ходжсон высказался по поводу шестикратного чемпиона MotoGP испанского гонщика «Хонды» Марка Маркеса, который на прошедшем Гран-при Австрии набрал первые очки в этом сезоне.

«Это очень больно. Он улыбается, но, должно быть, внутри он чувствует опустошение. Марк — зверь, не так ли? Машина для побед. Шестикратный чемпион мира. Он никогда не был медленным, никогда не шёл на компромисс во время гонок. Но сейчас ему приходится.

У него контракт с «Хондой» на следующий год. Я уверен, что он делает всё возможное, чтобы разорвать его. Он пытается пересесть на другой мотоцикл. Невероятно, правда. Жалкая история для «Хонды» и Марка», — приводит слова Ходжсона Crash.net.