Ваулз: много ли $ 1 млрд за команду Формулы-1? Я так не считаю

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался об увеличении рыночной стоимости команд Формулы-1, некоторые из которых оцениваются в сумму, превышающую $ 1 млрд.

«Это интересно… Много ли $ 1 млрд за команду Формулы-1? Я так не считаю. Самая дешёвая команда НФЛ обойдётся в $ 4 млрд, дорогая – в $ 6 млрд. Мы не слишком дороги для того вида спорта, к которому относимся, и считаю, что запас по стоимости значителен. Спорт активно развивается.

«Мерседес» растёт не из-за очередных вложенных во что-то $ 100 млн, а за счёт развития спорта в целом, что предполагает рост конкуренции. Вы не угадаете, кто будет успешным в воскресенье. Вот как развивается спорт», — приводит слова Ваулза издание Speedcafe.