Жоанн Зарко подписал контракт с «Хондой»
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33-летний французский гонщик Жоанн Зарко подписал контракт с командой «ЛСР Хонда». Об этом информирует пресс-служба команды. К гоночному коллективу он присоединится в 2024 году.
Ранее стало известно, что Зарко покинет «Прамак Дукати» по окончании нынешнего сезона. Француз выступал за «Дукати» с 2020 года, когда итальянская марка подписала с ним контракт на участие в команде-сателлите Avintia, а в 2021 году он был переведён в «Прамак» на полностью рабочую технику «Дукати». С тех пор он завоевал 12 подиумов на Гран-при, последний из которых был достигнут перед летним перерывом в Германии.
Не так давно о шестикратном чемпионе MotoGP и гонщике «Хонды» Марке Маркесе высказался телеведущий Нил Ходжсон.
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