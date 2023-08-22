Жоанн Зарко подписал контракт с «Хондой»

33-летний французский гонщик Жоанн Зарко подписал контракт с командой «ЛСР Хонда». Об этом информирует пресс-служба команды. К гоночному коллективу он присоединится в 2024 году.

Ранее стало известно, что Зарко покинет «Прамак Дукати» по окончании нынешнего сезона. Француз выступал за «Дукати» с 2020 года, когда итальянская марка подписала с ним контракт на участие в команде-сателлите Avintia, а в 2021 году он был переведён в «Прамак» на полностью рабочую технику «Дукати». С тех пор он завоевал 12 подиумов на Гран-при, последний из которых был достигнут перед летним перерывом в Германии.

Не так давно о шестикратном чемпионе MotoGP и гонщике «Хонды» Марке Маркесе высказался телеведущий Нил Ходжсон.