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Шварцман заменит Сайнса на первой тренировке Гран-при Нидерландов

Шварцман заменит Сайнса на первой тренировке Гран-при Нидерландов
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Российский пилот Роберт Шварцман выступит вместо гонщика Карлоса Сайнса на первой тренировке Гран-при Нидерландов. «Феррари» приняла такое решение, следуя регламенту Формулы-1, согласно которому команды обязаны в ходе сезона привлекать молодых пилотов к участию как минимум в двух практиках.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1 и стал тест-пилотом «Феррари».

Гран-при Нидерландов состоится с 25 по 27 августа и ознаменует окончание летнего перерыва в «Королевских гонках», продолжавшегося с 30 июля, когда проходил Гран-при Бельгии.

Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»:

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