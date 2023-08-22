Леклер рассказал, какими должны быть новые болиды, по его мнению

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался по поводу современных болидов Формулы-1.

«Я попал сюда в 2018 году, и машины уже были довольно тяжёлыми. Я ездил на машине 2004 года в Абу-Даби с 50 килограммами топлива, и, конечно, ты чувствуешь разницу с сегодняшними болидами.

Мне не нравятся тяжёлые машины. Когда ты проходишь низкоскоростные повороты, то ощущаешь, насколько тяжёлый болид. При этом в средне- и высокоскоростных поворотах у нас невероятная прижимная сила в сравнении с тем, что было 12 или 13 лет назад, и это очень впечатляет.

Так что, я думаю, нужен баланс. Я бы не хотел превышать тот вес, который мы имеем сейчас, это точно. Но и очень малый вес ставит под угрозу аэродинамику, которая у нас есть.

Нынешние машины Формулы-1 управляются совсем по-другому, чем в прошлую эпоху. Последние 10-15 лет машины управлялись примерно одинаково. Теперь это совсем другая философия. Кроме того, современные болиды гораздо более чувствительны ко всем изменениям, и можно превратить очень хорошую машину в очень плохую при очень небольших изменениях. Это делает ситуацию более непредсказуемой», — приводит слова Леклера Autosport.