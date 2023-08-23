Шварцман отреагировал на новость о том, что он заменит Сайнса на практике в Зандворте

Пилот «Феррари» Роберт Щварцман поделился ожиданиями от первой тренировки на Гран-при Нидерландов.

«Я очень рад сесть за руль SF-23 после того, как поработал над его созданием на симуляторе. Сесть за руль болида Формулы 1 на одном из этапов чемпионата мира — это нечто особенное и повод для гордости, особенно в команде Scuderia Ferrari, которая поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры. Перед летним перерывом я провёл полдня тестов, чтобы снова привыкнуть к кабине, ведь прошло уже довольно много времени с тех пор, как я в последний раз управлял болидом Формулы 1. Несмотря на то что это было на SF21, которая сильно отличается от машины этого года и работает на 13-дюймовых шинах, это всё равно была очень полезная подготовка к свободной практике в Зандворте. Мне будет интересно сравнить SF-23 с прошлогодним F1-75, на котором я ездил дважды — на прошлогодних Гран-при США и Абу-Даби», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.